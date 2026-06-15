Тренер Царёва рассказала о постановке номера Захаровой для «Русского вызова»

Мама и тренер бронзового призёра чемпионата России Марии Захаровой Анна Царёва рассказала, как создавался номер Захаровой для «Русского вызова».

— У Маши был просто потрясающий номер на турнире «Русский вызов». Расскажите, пожалуйста, как он готовился.

— Этот номер предложил Артём Федорченко. Он предложил ещё одну идею, но мы остановились на первом варианте. И я, и Маша — мы очень любим этот фильм («Дьявол носит Прада. — Прим. «Чемпионата»). К тому же образ очень узнаваем, поэтому мы решили попробовать. Артём Федорченко программу и ставил. Он очень много себя в этот номер вложил: советовал одежду, говорил, как это всё будет выглядеть. Прямо как постановщик: от и до. Мы доверилась ему, и вот как получилось.

— Я так понимаю, результатом и номером вы довольны?

— Да! Очень хорошо получилось, особенно когда спецэффекты были. Просто шикарно, – сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.