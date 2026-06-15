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Анна Царёва дала совет родителям, которые только думают отдать детей в фигурное катание

Анна Царёва дала совет родителям, которые только думают отдать детей в фигурное катание
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Тренер высшей квалификационной категории Анна Царёва рассказала, что посоветовала бы родителям, планирующим отдать ребёнка в фигурное катание.

— Что бы вы хотели посоветовать родителям, которые только думают отдать детей в фигурное катание?
— Пусть не думают — обязательно отдают. Это такой красивый вид спорта — очень эстетический. Можно и прыгать, и скользить, и вращаться. Тут даже размышлять не надо — только бежать заниматься фигурным катанием, – сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Анна Царёва является мамой и тренером бронзового призёра России по фигурному катанию Марии Захаровой.

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