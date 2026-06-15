Елена Вайцеховская высказалась о возможных вариантах допуска фигуристов

Журналист Елена Вайцеховская выразила мнение, что наиболее логичным развитием событий с допуском российских фигуристов был бы вариант, при котором юниоры получат разрешение на выступление на всех турнирах без ограничений, а взрослые — только на главных стартах.

«Пока Международный союз конькобежцев не опубликовал коммюнике по возможному допуску/недопуску к международным стартам российских и белорусских атлетов, можно играть в угадайку до бесконечности. Мне кажется, наиболее логичным был бы вариант, при котором юниоры получили бы добро на все старты без ограничений, а взрослые — по тому же принципу, что был выдержан в прошлом сезоне: участие в главных стартах. То есть в чемпионате Европы и чемпионате мира. Понятно, что это единичные квоты, любое количество сверх придётся сначала заработать, но в таком варианте решения была бы определённая логика.

Если не допустить страну к главным стартам в принципе, сразу идёт некое противоречие с прошлогодним решением Международного олимпийского комитета, а начинать карьеру сразу после избрания с подобного противостояния — так себе стратегия, на мой взгляд.

Допустить взрослых к «бэшкам», но не допустить к главным турнирам — тоже некий нонсенс.

На худший вариант из всех возможных рассчитывать как-то не хочется», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.