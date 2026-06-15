«Яркая глава межсезонья». Крылова — о программах Кагановской и Некрасова

Тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова высказалась о новых программах серебряных призёров чемпионата России в танцах на льду Василисы Кагановской и Максима Некрасова.

«Яркая глава этого межсезонья — работа над программами для Василисы и Максима. Всегда здорово наблюдать, как шаг за шагом рождается новая история, а идеи постепенно превращаются в полноценную постановку. Именно такие творческие поиски делают нашу работу по-настоящему увлекательной.

Спасибо Алексею Горшкову за доверие и совместную работу, а также Бенуа Ришо. Его взгляд на хореографию, внимание к образу и нестандартные решения всегда вдохновляют и открывают новые грани постановочной работы.

Спасибо всей команде за доверие и невероятную атмосферу. Уверена, зрителей ждёт много интересного в новом сезоне!» – написала Крылова на своей странице в соцсетях.