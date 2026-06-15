«У взрослых — всё сложно». Авербух — о допуске российских фигуристов

Хореограф Илья Авербух назвал ситуацию с допуском взрослых фигуристов сложной, но высоко оценил шансы российских фигуристов-юниоров получить допуск от ISU и вернуться на международную арену.

«Хорошим звонком было избрание Александра Кибалко вице-президентом союза. Ожидание – это нормально. Рутинная история. Думаю, один-два дня – и мы всё узнаем. Не стоит спекулировать и нагнетать в лишний раз. Думаю, у юниоров большие шансы вернуться, а у взрослых – всё сложно. Наши тренируются и форму к сезону набрать успеют», – приводит слова Авербуха «Спорт-экспресс».

Напомним, 10-12 июня на Тенерифе проходил конгресс Международного союза конькобежцев (ISU). Решений о допуске российских фигуристов на турниры на данный момент не озвучено.