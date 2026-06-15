«В футболе мы не лидеры». Роднина — о сборной России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина выразила мнение, что сборная России по футболу не снискала бы успеха на чемпионате мира 2026 года.

«Как бы выступила наша сборная на ЧМ-2026, если бы не отстранение? В футболе мы не лидеры. А за период отстранения ещё больше отстали. Так что успеха бы не снискали», — приводит слова Родниной «Советский спорт».

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года проходит прямо сейчас в Мексике, США и Канаде.

Сборная России по футболу не участвует в соревнованиях под эгидой ФИФА с 2022 года, пропустив и чемпионат мира 2022 года в Катаре.