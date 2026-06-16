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В ISU обсудили допуск фигуристов из России, решение будет в ближайшие недели

В ISU обсудили допуск фигуристов из России, решение будет в ближайшие недели
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Международный союз конькобежцев (ISU) представит обновлённую информацию по вопросу допуска российских и белорусских фигуристов к международным соревнованиям в ближайшие недели.

«Вопрос об участии фигуристов из Беларуси и России был поднят на заседании совета ISU 13 июня на Тенерифе. В настоящее время проводится дальнейший анализ, результаты которого будут представлены на следующем заседании совета в ближайшие недели. ISU не будет давать дальнейших комментариев на данный момент», — приводит заявление пресс-службы ISU ТАСС.

Напомним, в марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) ввёл отстранение спортсменов из России и Беларуси от участия в международных турнирах под своей эгидой — решение было принято на фоне ситуации на Украине. В феврале на Олимпиаде в Италии ряд российских атлетов выступил в нейтральном статусе: среди них фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семёнова, а также шорт‑трекисты Алёна Крылова и Иван Посашков.

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