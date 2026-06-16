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Свищёв: наших спортсменов должны допустить, если полагаться на здравый смысл

Свищёв: наших спортсменов должны допустить, если полагаться на здравый смысл
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту (от ЛДПР) Дмитрий Свищёв заявил, что допуск российских фигуристов со стороны ISU выглядел бы обоснованно и справедливо.

«Рабочие органы только избрали, им нужно время для включения в работу. Но если полагаться на здравый смысл, наших спортсменов должны допустить. Мы видели ажиотаж в их отношении на Олимпиаде, дружелюбие и отсутствие любых иных проблем. В том числе связанных с пресловутой безопасностью. Ну и очевидно, что наши фигуристы фактически являются системообразующими в этом виде спорта. Теперь будем с оптимизмом ожидать потенциальных решений ISU», — приводит слова Свищёва ТАСС.

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