Крылова и Горшков поставили новые программы Мишиной и Галлямову

Хореографы Анжелика Крылова и Алексей Горшков поставили новые программы для чемпионов мира по фигурному катанию Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

«Сегодня хочется поделиться ещё одним важным творческим этапом – работой над новыми программами для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Отдельное восхищение – работать рядом с Тамарой Николаевной Москвиной. Её энергия, профессионализм и любовь к фигурному катанию по-настоящему вдохновляют. Тамара Николаевна – просто огонь!» – написала Крылова в своём телеграм-канале.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов — чемпионы мира (2021), чемпионы Европы (2022), бронзовые призёры Олимпийских игр (2022), а также многократные чемпионы России.