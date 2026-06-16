Стали известны расписание и список участников этапов Гран-при ISU

Стало известно расписание этапов Гран-при ISU сезона-2026/2027, а также список их участников.

Grand Prix de France, Анже, Франция, 23-25 октября:

Мужчины (основные участники): Александр Селевко (Эстония), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Михаил Шайдоров (Казахстан)

Женщины (основные участники): Нина Пиндзарроне (Бельгия), Анастасия Губанова (Грузия), Ами Накаи (Япония)

Спортивные пары (основные участники): Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия), Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (Грузия)

Танцевальные пары (основные участники): Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (Франция), Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Грузия)

Skate Canada, Келоуна, Канада, 29 октября — 1 ноября:

Мужчины (основные участники): Стивен Гоголев (Канада), Кевин Аймоз (Франция), Эндрю Торгашов (США)

Женщины (основные участники): Нина Петрыкина (Эстония), Софья Самоделкина (Казахстан), Изабо Левито (США)

Спортивные пары (основные участники): Алиса Ефимова и Миша Митрофанов (США)

Танцевальные пары (основные участники): Лайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания), Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо (Франция)

Cup of China, Шэньчжэнь, Китай, 6-8 ноября:

Мужчины (основные участники): Ника Эгадзе (Грузия), Као Миура (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан)

Женщины (основные участники): Анастасия Губанова (Грузия), Мона Чиба (Япония)

Спортивные пары (основные участники): Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (Грузия)

Танцевальные пары (основные участники): Натали Ташлерова и Филип Ташлер (Чехия), Лайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания)

Skate America, Эверетт, США, 13-15 ноября:

Мужчины (основные участники): Илья Малинин (США), Даниэль Грассль (Италия), Александр Селевко (Эстония)

Женщины (основные участники): Нина Пиндзарроне (Бельгия), София Самоделкина (Казахстан), Эмбер Гленн (США), Алиса Лью (США)

Спортивные пары (основные участники): Алиса Ефимова и Миша Митрофанов (США)

Танцевальные пары (основные участники): Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо (Франция), Эмилия Зингас и Вадим Колесник (США)

Finlandia Trophy, Хельсинки, Финляндия, 20-21 ноября:

Мужчины (основные участники): Стивен Гоголев (Канада), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Эндрю Торгашев (США)

Женщины (основные участники): Нина Петрыкина (Эстония), Алиса Лью (США), Изабо Левито (США)

Спортивные пары (основные участники): Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия)

Танцевальные пары (основные участники): Натали Ташлерова и Филип Ташлер (Чехия), Лоранс Фурнье-Бодро и Гийом Сизерон (Франция)

NHK Trophy, Токио, Япония, 27-29 ноября:

Мужчины (основные участники): Илья Малинин (США), Кевин Аймоз (Франция), Даниэль Грассль (Италия)

Женщины (основные участники): Эмбер Гленн (США), Кимми Репонд (Швейцария), Мона Чиба (Япония)

Спортивные пары (основные участники): Карина Акопова и Никита Рахманин (Армения)

Танцевальные пары (основные участники): Оливия Смарт и Тим Дик (Испания), Эмилия Зингас и Вадим Колесник (США)

С полным списком участников можно ознакомиться на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).