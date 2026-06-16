Анжелика Крылова поставила произвольную программу Камиле Валиевой

Российский тренер и хореограф Анжелика Крылова поставила произвольную программу чемпионке мира — 2020 среди юниоров, российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Очень рада стать частью работы над новыми программами для Камилы Валиевой и Марка Кондратюка. Каждый спортсмен – это отдельная история, характер и настроение, которые хочется раскрыть через движение, музыку и детали постановки. Спасибо за доверие и возможность вместе создавать что-то новое Светлане Владимировне Соколовской. А также спасибо нашему танцору Андрею – его энергия, пластика и участие в постановочном процессе помогают находить интересные и нестандартные решения!

Впереди ещё много работы, но уже сейчас хочется, чтобы зрители почувствовали ту энергию и эмоции, которые мы вложили в эти программы», – написала Крылова в телеграм-канале.