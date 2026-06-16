Российские фигуристы не смогут получить льготные квоты на Гран-при, ISU изменил правила

Международный союз конькобежцев (ISU) изменил один из принципов отбора на этапы Гран-при, сообщает официальный сайт организации.

Правила поменялись для «возвращающихся фигуристов». Временной горизонт действия этого правила существенно сокращён — теперь оно касается лишь тех фигуристов, кто занимал места в топ-6 на чемпионатах мира в течение последних четырёх лет, тогда как ранее допускался десятилетний период.

Для российских фигуристов, отстранённых от международных соревнований в 2022 году, последним чемпионатом мира был турнир 2021 года. Таким образом, Александра Трусова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Александра Степанова и Иван Букин после изменения правила «возвращения» не смогли бы участвовать в Гран-при ISU будущего сезона.