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ISU не включил российских фигуристов в список участников этапов Гран‑при

ISU не включил российских фигуристов в список участников этапов Гран‑при
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Международный союз конькобежцев (ISU) не включил российских фигуристов в список участников этапов Гран‑при сезона‑2026/2027.

ISU представит обновлённую информацию по вопросу допуска российских и белорусских фигуристов к международным соревнованиям в ближайшие недели.

Напомним, выборный конгресс ISU проходил на Тенерифе (Канарские острова) 10-12 июня, а 13 и 14 июня состоялись первые заседания избранного совета организации. Ожидалось, что в эти дни ISU мог объявить о возвращении российских юниоров и о возможном расширении временного окна участия для представителей основной сборной, но официально ISU пока не объявил о допуске россиян на соревнования.

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