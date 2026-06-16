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Видео: Тамара Москвина исполняет на льду каскад из нескольких прыжков

Видео: Тамара Москвина исполняет на льду каскад из нескольких прыжков
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина в 84-летнем возрасте исполнила на льду каскад из трёх прыжков. Видео опубликовал официальный телеграм-канал группы спортсменов Анжелики Крыловой, работающей с танцорами на льду.

Ранее стало известно, что Крылова поставила новые программы подопечным Москвиной, чемпионам мира и Европы Анастасии Мишиной и Александру Галлямову (парное катание). Работа над постановками проходила в учебно-тренировочном центре «Новогорск», где присутствовала Москвина.

Тамара Москвина является одним из наиболее известных тренеров парного катания в России и мире. Среди её известных подопечных, в том числе бывших — Елена Бережная/Антон Сихарулидзе, Юко Кавагути/Александр Смирнов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

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