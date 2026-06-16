«Смотрю на это с оптимизмом». Москвина — об ожидании вердикта ISU о российских фигуристах

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина высказалась об ожиданиях итогов конгресса Международного союза конькобежцев (ISU), на котором обсуждался возможный допуск российских фигуристов до международных турниров. Ранее ISU сообщил, что представит обновлённую информацию по этому вопросу в ближайшие недели.

«Конгресс только что завершился, новому совету, который был только что избран, нужно время, чтобы всесторонне это обсудить, принять решение и оформить его юридически и процессуально грамотно. Так что смотрю на это с оптимизмом. Просто ждём», — цитирует Москвину ТАСС.

Напомним, в марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России и Беларуси от участия в международных турнирах под своей эгидой — решение было принято на фоне ситуации на Украине.