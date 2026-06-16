Камила Валиева показала отрывок новой произвольной программы

Российская фигуристка Камила Валиева показала фрагмент новой произвольной программы, поставленной известным тренером и хореографом Анжеликой Крыловой на сезон-2026/2027. Видео спортсменка опубликовала у себя в телеграм-канале.

Валиева по окончании срока допинг-дисквалификации вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025-го она официально имеет право выступать на соревнованиях. После возвращения Камила сменила тренерский штаб — фигуристка официально покинула команду заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла в группу Светланы Соколовской. В минувшем сезоне она выступила на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала.