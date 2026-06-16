«На что-то хорошее не рассчитываю». Жулин — о предстоящем решении ISU о допуске россиян

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что пессимистично настроен перед решением конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) о возможном допуске российских фигуристов до международной арены.

Ранее ISU сообщил, что представит обновлённую информацию по этому вопросу в ближайшие недели.

«Безумно надеюсь на допуск наших фигуристов к участию в международных соревнованиях в предстоящем сезоне. Но, к сожалению, пока не вижу предпосылок для этого. На что-то хорошее от ISU не рассчитываю», — цитирует Жулина «РИА Новости Спорт».

Российские фигуристы отстранены от международных соревнований под эгидой ISU с 2022 года.