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«На что-то хорошее не рассчитываю». Жулин — о предстоящем решении ISU о допуске россиян

«На что-то хорошее не рассчитываю». Жулин — о предстоящем решении ISU о допуске россиян
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что пессимистично настроен перед решением конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) о возможном допуске российских фигуристов до международной арены.

Ранее ISU сообщил, что представит обновлённую информацию по этому вопросу в ближайшие недели.

«Безумно надеюсь на допуск наших фигуристов к участию в международных соревнованиях в предстоящем сезоне. Но, к сожалению, пока не вижу предпосылок для этого. На что-то хорошее от ISU не рассчитываю», — цитирует Жулина «РИА Новости Спорт».

Российские фигуристы отстранены от международных соревнований под эгидой ISU с 2022 года.

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