«Или всё-таки рэп?» Марк Кондратюк сообщил, что защитил диплом

Чемпион Европы (2022), бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022 в командном турнире российский фигурист Марк Кондратюк опубликовал у себя в телеграм-канале пост, где сообщил о защите диплома в университете РЭУ им. Плеханова.

Фото: Личный архив Марка Кондратюка

Фото: Личный архив Марка Кондратюка

«Принимаю поздравления! Ещё одна глава жизни завершена, впереди новая! Продолжу обучение в магистратуре. Или всё-таки рэп?» – написал Кондратюк под фото с дипломной работой, сделав отсылку на надпись на своей футболке.

Марку Кондратюку 22 года. Он тренируется под руководством Светланы Соколовской в Москве. В минувшем сезоне он стал бронзовым призёром чемпионата России, а также выиграл два этапа Гран-при.