Тарасова отреагировала на списки участников Гран-при ISU без включения в них россиян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на невключение российских спортсменов в число участников этапов Гран-при ISU. Распределение зарубежных фигуристов по этапам в сезоне-2026/2027 было опубликовано во вторник, 16 июня.

«Информация, что российские спортсмены не выступят на этапах Гран-при в следующем сезоне, ужасная. У меня просто слов нет. Честно говоря, потеряла дар речи, когда узнала об этом. В очередной раз мы видим отвратительное поведение со стороны ISU. Они хотят, чтобы впереди были другие страны.

Нам остаётся дальше работать над собой и выступать на соревнованиях внутри России. Все знают, что весь мир смотрит на нас, несмотря на то, что несправедливое отстранение наших спортсменов продолжается.

Продолжаю считать, что этот вопрос может решить руководство нашей страны. Это очень тяжёлая история. У наших талантливейших фигуристов отбирают возможность бороться за звание лучших в мире. Мало кто может с этим справиться», – приводит слова Тарасовой Sport24.

Также в эти дни ожидается решение ISU по вопросу допуска россиян до международных стартов по итогам заседания совета организации.