Алина Загитова рассказала о ходе строительства её школы в Казани

Олимпийская чемпионка (2018) российская фигуристка Алина Загитова рассказала о ходе строительства её спортивной школы в Казани, которая откроется в конце лета 2026 года.

«Сегодня провела день в Казани, где полным ходом идёт строительство центра фигурного катания моего имени. Утро началось с совещания в кабинете министров, где обсудили ключевые этапы проекта. Затем отправилась к застройщикам — посмотрели ход работ, внесли несколько важных штрихов и уточнений.

После этого поехала прямо на стройку. Центр уже сейчас выглядит очень красиво и современно, и с каждым разом всё сильнее ощущается, каким особенным он станет.

Искренне рада, как продвигается проект, с нетерпением жду открытия 31 августа!» – написала Загитова у себя в телеграм-канале.