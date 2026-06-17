Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Светлана Журова предложила Валиевой отказаться от звания ЗМС

Светлана Журова предложила Валиевой отказаться от звания ЗМС
Комментарии

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной Думы Светлана Журова выразила мнение, что в сложившихся обстоятельствах фигуристке Камиле Валиевой стоит самой отказаться от звания заслуженного мастера спорта и завоевать его вновь.

«Она заслуживает этого звания. Но когда мы становимся членами сборной, подписываем все трудовой договор, в котором написано, что в случае нарушения антидопинговых правил ты лишаешься всех этих званий. Если бы я была на её месте, то сама отказалась бы, сказав: есть правила, и я не имею права, подписав документы в свое время, носить это звание. Но тут у каждого свои убеждения. И я бы сказала в ее случае: я завоюю вновь. Тогда будет подтверждение, и для меня, например, было бы это более почетно», – приводит слова Журовой «РИА Новости».

Напомним, ранее Камила Валиева возобновила карьеру после отбытия дисквалификации. Фигуристка включена в резервный состав сборной России.

Материалы по теме
«Камила — очень талантливая спортсменка». Валиева тоже поработала с модным хореографом!
«Камила — очень талантливая спортсменка». Валиева тоже поработала с модным хореографом!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android