Светлана Журова предложила Валиевой отказаться от звания ЗМС

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной Думы Светлана Журова выразила мнение, что в сложившихся обстоятельствах фигуристке Камиле Валиевой стоит самой отказаться от звания заслуженного мастера спорта и завоевать его вновь.

«Она заслуживает этого звания. Но когда мы становимся членами сборной, подписываем все трудовой договор, в котором написано, что в случае нарушения антидопинговых правил ты лишаешься всех этих званий. Если бы я была на её месте, то сама отказалась бы, сказав: есть правила, и я не имею права, подписав документы в свое время, носить это звание. Но тут у каждого свои убеждения. И я бы сказала в ее случае: я завоюю вновь. Тогда будет подтверждение, и для меня, например, было бы это более почетно», – приводит слова Журовой «РИА Новости».

Напомним, ранее Камила Валиева возобновила карьеру после отбытия дисквалификации. Фигуристка включена в резервный состав сборной России.