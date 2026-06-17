«У меня просто не было подходящих слов». Жулин — о недопуске россиян на Гран-при

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о том, что российские фигуристы не вошли в число участников Гран-при ISU на сезон-2026/2027.

«Российские фигуристы не примут участия в Гран-при в следующем сезоне? Мягко говоря, у меня просто не было подходящих слов после того, как я узнал об этом. Абсолютно ужасная новость для российского фигурного катания. Очень жаль, что наше несправедливое отстранение продолжается», — приводит слова Жулина Sport24.

Напомним, выборный конгресс ISU проходил на Тенерифе (Канарские острова) 10-12 июня, а 13 и 14 июня состоялись первые заседания избранного совета организации. Ожидалось, что в эти дни ISU мог объявить о возвращении российских юниоров и о возможном расширении временного окна участия для представителей основной сборной.