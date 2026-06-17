Ирина Роднина назвала футбол самым популярным видом спорта

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что на данный момент футбол является самым популярным видом спорта в мире и сравнивать его с фигурным катанием бессмысленно.

«Очевидно, что футбол — самый популярный вид спорта во всем мире и в России в том числе. Это может кому-то не нравиться, кто-то может считать это несправедливым, но таковы современные спортивные реалии. Даже в самых северных уголках мира футбол номер один, а про южные страны я вообще молчу.

Разговоры о том, что в России фигурное катание может сравниться с футболом по популярности — просто фантазия каких-то людей. Возможно, они желают, чтобы так было в будущем, но сейчас можно констатировать, что разрыв в охватах очень значительный», — приводит слова Родниной Sport24.