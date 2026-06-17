Журова призвала подать в суд на ISU в случае недопуска россиян до международных турниров

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной Думы Светлана Журова считает, что в случае недопуска россиян стоит подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) против Международного союза конькобежцев (ISU).

«Если не будут допускать, то нужно идти в суд. Многие федерации уже приняли решения о допуске наших спортсменов. Если ISU не поступит также, то нужны другие механизмы», — приводит слова Журовой ТАСС.

Россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с 2022 года. ISU руководит конькобежным спортом, фигурным катанием и шорт-треком.

Ранее ISU распределил фигуристов по этапам мирового Гран-при сезона-2026/2027. Россиян не оказалось среди участников.