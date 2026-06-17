Москвина: Мишина и Галлямов хотят улучшить результаты до золотого уровня ОИ-2030

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина заявила, что бронзовые призёры Олимпийских игр 2022 года фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в спортивных парах, настроены продолжать карьеру до Олимпийских игр 2030 года.

«2 июля у Насти свадьба. Её избранник — Андрей Пушняков, баскетболист. После свадьбы у ребят будет небольшое путешествие, а дальше — снова в работу. Настя и её партнёр Александр Галлямов серьёзно настроены на продолжение карьеры, так как хотят улучшить свои результаты до золотого уровня на Олимпиаде-2030. Они уже подготовили новые программы», — приводит слова Москвиной ТАСС.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов — двукратные бронзовые призёры Олимпиады (2022), чемпионы мира и Европы, трёхкратные чемпионы России.