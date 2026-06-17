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Александра Трусова и Макар Игнатов отметили двухлетнюю годовщину помолвки

Александра Трусова и Макар Игнатов отметили двухлетнюю годовщину помолвки
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Сегодня, 17 июня, российские фигуристы Александра Игнатова (Трусова) и Макар Игнатов отметили вторую годовщину помолвки. Она состоялась 17 июня 2024 года.

«Два года назад Макар сделал мне предложение, но по ощущениям прошла уже целая вечность. Иногда я пересматриваю видео с того дня и вспоминаю, как это было классно, но кажется, что это было о-о-очень давно… Мы как будто всю жизнь знакомы, и к тому же у нас есть прекрасный сын – разве может это длиться всего два года? Будем ли мы отмечать, пока не знаю. Может, выберемся куда-то, а может, просто отдохнём дома – главное, что мы проведём время вместе, а остальное уже мелочи», – написала Трусова в соцсетях.

Напомним, 17 августа 2024 года Трусова и Игнатов поженились, а в августе 2025 года у них родился сын Михаил.

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