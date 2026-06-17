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Александр Галлямов намекнул на образы для новой программы

Александр Галлямов намекнул на образы для новой программы
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Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, в социальных сетях опубликовал пост, в коротком намекнул на образы для новой программы.

Фото: Из личного архива Александра Галлямова

«Спасибо Анжелике Алексеевне и Алексею Юрьевичу за новые программы! Впереди сложная, но интересная работа, чтобы максимально раскрыть образ.

P.S. Галлям был Элвисом, Майклом и Фреди. Видимо, пора становиться Элтоном Джоном», — написал Галлямов в телеграмм-канале.

Новые программы для Мишиной и Галлямова поставили хореографы Анжелика Крылова и Алексей Горшков.

Ранее Тамара Москвина заявила, что Анастасия и Александр планируют продолжать карьеру до Олимпийских игр — 2030.

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