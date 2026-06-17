Мао Симада поделилась ожиданиями от перехода на взрослый уровень

Четырёхкратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Мао Симада рассказала, что с решимостью готовится к переходу на взрослый уровень в предстоящем сезоне 2026/2027.

«Выступить на взрослом уровне всегда было моей мечтой, и я с нетерпением жду возможности соревноваться с олимпийскими чемпионами. Я чувствую себя намного легче. Мне больше не нужно перестраховываться», – приводит слова Симады Nikkansports.

Напомним, японской фигуристке 17 лет, в предстоящем соревновательном сезоне она будет выступать на взрослых соревнованиях. Мао Симада стала первой в истории фигуристкой, кому удалось выиграть титул чемпионки мира среди юниоров четыре раза подряд.