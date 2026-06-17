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Пайпер Гиллес объяснила решение пропустить этапы Гран-при в новом сезоне

Пайпер Гиллес объяснила решение пропустить этапы Гран-при в новом сезоне
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Бронзовый призёр Олимпиады-2026 в танцах на льду Пайпер Гиллес, выступающая за Канаду вместе с Полем Пуарье, прокомментировала решение пары пропустить серию Гран-при в новом сезоне.

«После множества разговоров и раздумий мы с Полем решили не выступать в этом сезоне на Гран-при. За последние несколько лет мы отдали этому спорту и совместному стремлению к мечтам очень много сил, и сейчас выбираем — дать нашим телам и разуму время на отдых и восстановление. Для нас это кажется правильным моментом, чтобы притормозить, набраться энергии и обдумать всё, что принесло нам это путешествие.
Желаем всем командам отличного сезона и благодарим вас за поддержку на каждом этапе нашего пути», — написала Гиллес в социальных сетях.

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