Яна Рудковская прокомментировала свой ответ на интервью Тутберидзе

Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко прокомментировала свой развёрнутый ответ заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе после её интервью Алеко Надиряну, где тренер затронула и тему взаимоотношений с Рудковской и Плющенко.

«На протяжении долгого времени, начиная с 2020 года, Тутберидзе в разных интервью и сама, и через третьих, доверенных лиц высказывается об олимпийском чемпионе Евгении Плющенко в совершенно неприемлемом для него контексте. Но мой муж не воюет с женщинами и не обращает давно внимания на неё. Мне же это уже порядком надоело. И в этот раз я в очень мягкой форме ей ответила. Но только в этот. Надеюсь, до неё дошло, следующего раза уже не будет. Она прекрасно знала, про кого говорила и на что шла, давая это интервью. Так что любишь кататься — люби и саночки возить!» — приводит слова Рудковской Metro.