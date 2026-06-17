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Яна Рудковская прокомментировала свой ответ на интервью Тутберидзе

Яна Рудковская прокомментировала свой ответ на интервью Тутберидзе
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Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко прокомментировала свой развёрнутый ответ заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе после её интервью Алеко Надиряну, где тренер затронула и тему взаимоотношений с Рудковской и Плющенко.

«На протяжении долгого времени, начиная с 2020 года, Тутберидзе в разных интервью и сама, и через третьих, доверенных лиц высказывается об олимпийском чемпионе Евгении Плющенко в совершенно неприемлемом для него контексте. Но мой муж не воюет с женщинами и не обращает давно внимания на неё. Мне же это уже порядком надоело. И в этот раз я в очень мягкой форме ей ответила. Но только в этот. Надеюсь, до неё дошло, следующего раза уже не будет. Она прекрасно знала, про кого говорила и на что шла, давая это интервью. Так что любишь кататься — люби и саночки возить!» — приводит слова Рудковской Metro.

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