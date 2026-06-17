«Не будет никакого допуска наших фигуристов». Губерниев — о решении ISU

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что Международный союз конькобежцев (ISU) не допустит российских фигуристов до международных соревнований.

— Не будет никакого допуска наших фигуристов, забудьте! Ни допуска фигуристов, ни хоккеистов не будет — и всё! С чего вы взяли, что он будет вообще, с какого бугра?

— В ISU взяли время, чтобы проанализировать решение.

— Хотели бы допустить — допустили бы. Ничего никто не допустит. Поэтому расслабимся и будем проводить соревнования в нашей стране, — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что в ISU обсудили вопрос допуска российских фигуристов, решение будет известно позднее.

Фигуристы из России с 2022 года не выступают на соревнованиях под эгидой ISU.