Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Софья Шевченко и Андрей Ежлов пропустят сезон-2026/2027

Софья Шевченко и Андрей Ежлов пропустят сезон-2026/2027
Комментарии

Российские фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов, выступающие в танцах на льду, пропустят предстоящий сезон-2026/2027. Об этом у себя в телеграм-канале «Лапидарность» сообщил журналист Владислав Жуков.

«Мы не выходим в следующий сезон без объяснения причин», — цитирует фигуристов Жуков.

Шевченко 24 года, Ежлову – 21. Фигуристы выступают в дуэте с сезона-2023/2024. В прошлом сезоне спортсмены выступали на главных стартах сезона. На чемпионате России они заняли 12-е место, в финал Гран-при отобраться не смогли.

Также в эти дни ожидаются итоги конгресса Международного союза конькобежцев (ISU), на котором обсуждался возможный допуск российских фигуристов до международных турниров. Ранее ISU сообщил, что представит обновлённую информацию по этому вопросу в ближайшие недели.

Материалы по теме
Кто решит судьбу допуска российских фигуристов? Подводим итоги конгресса ISU на Канарах
Кто решит судьбу допуска российских фигуристов? Подводим итоги конгресса ISU на Канарах
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android