Софья Шевченко и Андрей Ежлов пропустят сезон-2026/2027

Российские фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов, выступающие в танцах на льду, пропустят предстоящий сезон-2026/2027. Об этом у себя в телеграм-канале «Лапидарность» сообщил журналист Владислав Жуков.

«Мы не выходим в следующий сезон без объяснения причин», — цитирует фигуристов Жуков.

Шевченко 24 года, Ежлову – 21. Фигуристы выступают в дуэте с сезона-2023/2024. В прошлом сезоне спортсмены выступали на главных стартах сезона. На чемпионате России они заняли 12-е место, в финал Гран-при отобраться не смогли.

Также в эти дни ожидаются итоги конгресса Международного союза конькобежцев (ISU), на котором обсуждался возможный допуск российских фигуристов до международных турниров. Ранее ISU сообщил, что представит обновлённую информацию по этому вопросу в ближайшие недели.