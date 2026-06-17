«У неё одна цель — бизнес». Железняков — о Яне Рудковской

Хореограф Центра фигурного катания Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал слова Яны Рудковской в сторону Этери Георгиевны.

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«Слова Рудковской про Тутберидзе? Пусть она лучше скажет, что Женя Плющенко сделал в качестве тренера, а не спортсмена. Дело в том, что каких-то успехов у него нет, а Рудковская открывает рот. Она всех уже задолбала. У неё одна цель — бизнес. Рудковская хочет деньги зарабатывать. Именно поэтому она позволяет себе говорить такое про Этери Георгиевну.

Школа «Ангелы Плющенко» в первую очередь про бизнес. Приведу простой пример, чтобы все понимали, о чём я говорю. Очень многие родители, которые приводят ко мне детей, говорят, что в школе Плющенко всё на порядок хуже. Дети, пришедшие оттуда, в плане танцев не умеют ничего. Всё там завязано исключительно на деньгах», — приводит слова Железнякова Sport24.