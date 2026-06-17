«Это не должно её сейчас волновать». Бестемьянова – о звании ЗМС Валиевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду 1988 года Наталья Бестемьянова посоветовала российской фигуристке Камиле Валиевой не думать о звании Заслуженного мастера спорта.

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«Я думаю, что Камиле Валиевой есть о чём задуматься. У неё много задач, и ей не нужно думать про то, дали или не дали [звание ЗМС]. Это не должно её сейчас волновать», – приводит слова Бестемьяновой «РИА Новости Спорт».

Напомним, Камила Валиева возобновила спортивную карьеру после окончания срока дисквалификации из-за положительной допинг-пробы и была включена в резервный состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2026/2027 в качестве заслуженного мастера спорта РФ, несмотря на то, что после аннулирования результатов Камилу Валиеву должны были лишить этого звания.