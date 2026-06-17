Наталья Хабибуллина сообщила, что прошла медицинское обследование в Германии

Российская фигуристка Наталья Хабибуллина, выступающая в парном катании с Ильёй Княжуком, рассказала, что после долгих болей в спине прошла обследование у немецких врачей в Мюнхене.

«Всем привет! Давно не выходили на связь с подробностями, сегодня хочу поделиться важными новостями.

Последнее время выдалось непростым. Меня очень долго мучили боли в спине, никак не могли поставить верный диагноз. Когда не понимаешь причину проблемы, опускаются руки.

Поиск решения привёл нас в Германию. Я прошла обследование и лечение в Мюнхене у замечательного доктора Кристиана Шнайдера. Огромное спасибо ему и всей команде специалистов клиники за профессионализм, чуткость и за то, что они наконец-то разобрались с моей спиной и внесли полную ясность.

Эта поездка и лечение состоялись благодаря колоссальной поддержке. Хочу выразить благодарность Нине Михайловне Мозер за её личное участие, помощь и заботу, а также Федерации фигурного катания на коньках России за то, что помогли организовать это лечение.

Сейчас очень надеемся и верим, что наконец находимся на верном пути! Самый сложный этап позади, но впереди ждёт не менее важный — курс восстановления и реабилитации», – написала Хабибуллина в совместном с партнёром телеграм-канале.

Фигуристы пропустили весь минувший сезон-2025/2026.