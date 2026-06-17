Анна Ляшенко перешла в спортивные пары и будет тренироваться у Тутберидзе

Российская фигуристка Анна Ляшенко перешла в парное фигурное катание и будет тренироваться у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, сообщает Федерация фигурного катания на коньках города Москвы (ФФКМ).
Ранее Анна Ляшенко была ученицей олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Под её руководством Анна стала серебряным призёром этапа Гран-при России в Красноярске.
В школе фигурного катания Этери Тутберидзе начали тренировать спортивные пары с олимпийского сезона-2021/2022. Наиболее известными учениками Тутберидзе в этом виде являются серебряные призёры ОИ-2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также трёхкратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.