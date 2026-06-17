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Анна Ляшенко перешла в спортивные пары и будет тренироваться у Тутберидзе

Анна Ляшенко перешла в спортивные пары и будет тренироваться у Тутберидзе
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Российская фигуристка Анна Ляшенко перешла в парное фигурное катание и будет тренироваться у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, сообщает Федерация фигурного катания на коньках города Москвы (ФФКМ).

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Ранее Анна Ляшенко была ученицей олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Под её руководством Анна стала серебряным призёром этапа Гран-при России в Красноярске.

В школе фигурного катания Этери Тутберидзе начали тренировать спортивные пары с олимпийского сезона-2021/2022. Наиболее известными учениками Тутберидзе в этом виде являются серебряные призёры ОИ-2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также трёхкратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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