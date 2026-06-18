Федерация фигурного катания Москвы утвердила переход нескольких спортсменов

Федерация фигурного катания на коньках Москвы официально утвердила переходы нескольких спортсменов в новые тренерские штабы.

Анна Коломенская и Артём Фролов (танцы на льду) вернулись в группу Дениса Самохина, проведя год в тренерском штабе Анжелики Крыловой.

Вадим и Добромир Вороновы официально зачислены в группу Вероники Дайнеко. Фигуристы переехали в Санкт-Петебург из Москвы, где тренировались ранее у Виктории Буцаевой, несколько месяцев назад. Также от Буцаевой ушёл Максим Белявский в штаб Юлии Липницкой. Пополнила штаб Буцаевой Екатерина Ципухина.

Максим Автушенко покинул «Ангелы Плющенко» и перешёл к Светлане Соколовской.