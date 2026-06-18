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Алёна Косторная и Георгий Куница показали фото с отдыха с сыном на море

Алёна Косторная и Георгий Куница показали фото с отдыха с сыном на море
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Российские фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница показали у себя в телеграмм-каналах, как отдыхают с восьмимесячным сыном на море.

Фото: Личный архив Алёны Косторной

Фото: Личный архив Алёны Косторной

Фото: Личный архив Георгия Куницы

В 2020 году Алёна Косторная выиграла чемпионат Европы. В 2023 году она заявила о переходе из одиночного катания в парное. Позднее фигуристка вышла замуж за фигуриста Георгия Куницу, который стал её партнёром. В сентябре 2025 года у пары родился сын Дмитрий.

После рождения ребёнка спортсмены сообщали о намерении продолжить карьеру. Известно, что на предстоящий сезон-2026/2027 новую короткую программу им поставили Албена Денкова и Максим Ставиский, а произвольную программу спортсмены оставят старую («Мастер и Маргарита»).

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