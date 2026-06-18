Пётр Гуменник показал, как работает над прыжками на стажировке в США

Чемпион России (2026), трёхкратный победитель финала Гран-при России фигурист Пётр Гуменник опубликовал у себя в телеграм-канале видео, где показал, как работает над прыжками в ходе стажировки у известного американского специалиста Рафаэля Арутюняна в Калифорнии.

Гуменнику 24 года. В сентябре 2025 года он выиграл квалификационный турнир в Пекине, что помогло ему отобраться на Олимпийские игры – 2026. На Олимпиаде в Италии, где фигурист выступил в нейтральном статусе, он занял шестое место. После этого Гуменник в третий раз выиграл финал Гран-при России. Весной 2026 года принял участие в туре шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».