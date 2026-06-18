Ирина Костылева заявила, что хочет создать и возглавить Лигу фигурного катания

Ирина Костылева, мать двукратной чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой, заявила, что хочет создать и возглавить в России Лигу фигурного катания по аналогии с КХЛ.

«Ищу спонсора для создания лиги фигуристов-отщепенцев, которую хочу возглавить. И проводить соревнования с участием сильнейших спортсменов России. Куда «иносранные», простите, иностранные спортсмены должны будут пройти отбор и допуск, чтоб соревноваться с сильнейшими.

Главное – запуститься. А потом выживем на продаже трансляции. Ведь весь мир хочет видеть прогресс, а не регресс в одиночном катании. Если бы не гений Малинина и труженик Шайдоров, вообще глянуть не на кого. Стрём, мужики валялись, валялись на Олимпийских играх… И все влезли на пьедестал.

Один выход. Создать свою Лигу. Как в хоккее КХЛ. Голосуем: за или против», – написала Костылева в чате своего телеграм-канала.