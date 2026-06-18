Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Иван Попов рассказал подробности возобновления спортивной карьеры в школе Плющенко

Иван Попов рассказал подробности возобновления спортивной карьеры в школе Плющенко
Комментарии

Российский фигурист Иван Попов рассказал подробности возобновления карьеры.

— Вы решили возобновить карьеру?
— Всё верно, долго решался на этот шаг и понял, что готов. Главное, чтобы тело тоже было готово!

— Почему решили перейти к Евгению Плющенко?
— Наверное, так просто сложились звёзды. Позвал меня в команду мой близкий человек — Никита Юрьевич Трушков. С этим специалистом я знаком давно, и без него ничего бы не было. Он предложил попробовать восстановиться, убедил меня в том, что ещё ничего не потеряно, низкий ему поклон за это. Я благодарен за то, что меня позвали в такую огромную команду, поверили в меня.

— Как проходит адаптация в новой команде?
— Всё хорошо. Идёт интенсивное восстановление, все тренеры вовлечены в процесс, все готовы удивлять и радовать. Большое спасибо отдельно Евгению Викторовичу и Яне Александровне, они в меня верят, это очень ценно. Эти люди не побоялись взять «сбитого лётчика» в фигурном катании, поверили в меня и дают шанс реализовать свои амбиции.

Удобный каток, мне нравится здесь заниматься. Ко мне прислушиваются, это важно. Выражаю глубокое уважение всей команде и надеюсь на наш прочный, продуктивный и долгий союз! — цитирует Попова «Матч ТВ».

21-летний Попов пропустил минувший сезон-2025/2026. В 2025 году фигурист планировал перейти под флаг Узбекистана, но не получил одобрения от Федерации фигурного катания на коньках России. Позднее спортсмен заявил, что отказался от гражданства этой страны и более не рассматривает возможность представлять её на международной арене.

Материалы по теме
Кто решит судьбу допуска российских фигуристов? Подводим итоги конгресса ISU на Канарах
Кто решит судьбу допуска российских фигуристов? Подводим итоги конгресса ISU на Канарах
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android