Иван Попов рассказал подробности возобновления спортивной карьеры в школе Плющенко

Российский фигурист Иван Попов рассказал подробности возобновления карьеры.

— Вы решили возобновить карьеру?

— Всё верно, долго решался на этот шаг и понял, что готов. Главное, чтобы тело тоже было готово!

— Почему решили перейти к Евгению Плющенко?

— Наверное, так просто сложились звёзды. Позвал меня в команду мой близкий человек — Никита Юрьевич Трушков. С этим специалистом я знаком давно, и без него ничего бы не было. Он предложил попробовать восстановиться, убедил меня в том, что ещё ничего не потеряно, низкий ему поклон за это. Я благодарен за то, что меня позвали в такую огромную команду, поверили в меня.

— Как проходит адаптация в новой команде?

— Всё хорошо. Идёт интенсивное восстановление, все тренеры вовлечены в процесс, все готовы удивлять и радовать. Большое спасибо отдельно Евгению Викторовичу и Яне Александровне, они в меня верят, это очень ценно. Эти люди не побоялись взять «сбитого лётчика» в фигурном катании, поверили в меня и дают шанс реализовать свои амбиции.

Удобный каток, мне нравится здесь заниматься. Ко мне прислушиваются, это важно. Выражаю глубокое уважение всей команде и надеюсь на наш прочный, продуктивный и долгий союз! — цитирует Попова «Матч ТВ».

21-летний Попов пропустил минувший сезон-2025/2026. В 2025 году фигурист планировал перейти под флаг Узбекистана, но не получил одобрения от Федерации фигурного катания на коньках России. Позднее спортсмен заявил, что отказался от гражданства этой страны и более не рассматривает возможность представлять её на международной арене.