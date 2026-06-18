Журова — о сыне Плющенко: если бы не медийность, такого бы шума не было

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что из‑за известности семьи ситуация с Александром Плющенко оказалась в центре внимания СМИ. Напомним, сын Евгения Плющенко теперь представляет Азербайджан на соревнованиях по фигурному катанию.

«Если бы не медийность, такого бы шума не было. Сейчас такое время, что всегда есть риски для публичных людей. И там уже не так важны детали, медийность играет свою роль», — приводит слова Журовой ТАСС.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на заседании исполкома 21 мая дала Александру открепление. Он получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет, чтобы официально представлять Азербайджан на международных турнирах.