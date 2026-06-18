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Министерство туризма и спорта Казахстана выплатит Шайдорову $ 250 тыс. за победу на ОИ

Министерство туризма и спорта Казахстана выплатит Шайдорову $ 250 тыс. за победу на ОИ
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Правительство Казахстана выплатит фигуристу Михаилу Шайдорову $ 250 тыс. из бюджета страны за победу на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Правительство Республики Казахстан приняло постановление о выплате денежных вознаграждений победителю XXV зимних Олимпийских игр 2026 года, прошедших в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо, Михаилу Шайдорову (фигурное катание), а также Надежде Морозовой (конькобежный спорт), вошедшей в число шести лучших спортсменов. Денежные премии также выплачены первым, личным и главным тренерам спортсменов-призёров», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства туризма и спорта Казахстана.

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