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Мао Симада анонсировала музыку к короткой и произвольной программам на сезон-2026/2027

Мао Симада анонсировала музыку к короткой и произвольной программам на сезон-2026/2027
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Четырёхкратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Мао Симада анонсировала музыку, которую использует в короткой и произвольной программах на сезоне-2026/2027, сообщает FS Gossips.

Фигуристка выбрала для короткой программы композицию японской инди-группы Mili под названием Between Two Worlds, поставила программу Кана Мурамото. В произвольной программе Симада выступит под музыку американского композитора Кристофера Тина – Waloyo Yamoni, которую ей поставил известный канадский хореограф Ше-Линн Бурн.

Сезон-2026/2027 станет для 17-летней Симады первым на взрослом уровне. Ранее она стала первой в истории фигуристкой, кому удалось выиграть титул чемпионки мира среди юниоров четыре раза подряд.

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