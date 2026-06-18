Монэ Тиба — о межсезонье-2026: идеальное время для освоения новых элементов

Серебряный призёр чемпионата мира – 2026 японская фигуристка Монэ Тиба рассказала, как проходит подготовка к новому сезону, отметив, что старается изучать новые элементы.

«В это межсезонье я уделяла большое внимание развитию мышечной силы и увеличению мощности. С точки зрения физической подготовки я тренировалась под серьёзными нагрузками, чтобы выйти за пределы своих возможностей, но после восстановления мои прыжки стали более стабильными. Также я продолжаю работать над тройным акселем и четверными прыжками. Хочу повысить качество каждого элемента.

После олимпийского сезона я почувствовала, что сейчас идеальное время для освоения новых элементов. Хочу проверить, насколько далеко смогу продвинуться, и максимально использовать эту возможность. Буду ли я выполнять эти сложные элементы на соревнованиях, зависит от степени их готовности. Пока я не решила, включать ли их в свои программы, однако намерена продолжать работать и посмотреть, каких высот смогу достичь», – приводит слова Тибы FS Gossips.