Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Монэ Тиба — о межсезонье-2026: идеальное время для освоения новых элементов

Монэ Тиба — о межсезонье-2026: идеальное время для освоения новых элементов
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира – 2026 японская фигуристка Монэ Тиба рассказала, как проходит подготовка к новому сезону, отметив, что старается изучать новые элементы.

«В это межсезонье я уделяла большое внимание развитию мышечной силы и увеличению мощности. С точки зрения физической подготовки я тренировалась под серьёзными нагрузками, чтобы выйти за пределы своих возможностей, но после восстановления мои прыжки стали более стабильными. Также я продолжаю работать над тройным акселем и четверными прыжками. Хочу повысить качество каждого элемента.

После олимпийского сезона я почувствовала, что сейчас идеальное время для освоения новых элементов. Хочу проверить, насколько далеко смогу продвинуться, и максимально использовать эту возможность. Буду ли я выполнять эти сложные элементы на соревнованиях, зависит от степени их готовности. Пока я не решила, включать ли их в свои программы, однако намерена продолжать работать и посмотреть, каких высот смогу достичь», – приводит слова Тибы FS Gossips.

Материалы по теме
Трусова и другие — мимо! ISU изменил правило «возвращенцев», на которое надеялась Россия
Трусова и другие — мимо! ISU изменил правило «возвращенцев», на которое надеялась Россия
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android