Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фото: Владимир Морозов и Мария Касумова сыграли свадьбу

Фото: Владимир Морозов и Мария Касумова сыграли свадьбу
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию в спортивных парах Владимир Морозов сыграл свадьбу со своей возлюбленной Марией Касумовой.

Фото: Страница фан-клуба Тарасовой и Морозова в соцсетях

Фото: Страница фан-клуба Тарасовой и Морозова в соцсетях

Напомним, во время проведения турнира «Русский вызов» Мария Касумова объявила о своей беременности.

Владимир Морозов в паре с Евгенией Тарасовой — двукратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион России, двукратный серебряный и единожды бронзовый призёр чемпионатов мира. На счету пары две серебряные олимпийские медали: в командном турнире на Играх в Пхёнчхане-2018 и в личном турнире в Пекине-2022.

Мария Касумова известна как хореограф, работавшая с Камилой Валиевой (до её перехода в группу Этери Тутберидзе) и Ксенией Синицыной, а также как постановщик ледовых шоу.

Материалы по теме
Министерство туризма и спорта Казахстана выплатит Шайдорову $ 250 тыс. за победу на ОИ
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android