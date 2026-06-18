Фото: Владимир Морозов и Мария Касумова сыграли свадьбу

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию в спортивных парах Владимир Морозов сыграл свадьбу со своей возлюбленной Марией Касумовой.

Фото: Страница фан-клуба Тарасовой и Морозова в соцсетях

Фото: Страница фан-клуба Тарасовой и Морозова в соцсетях

Напомним, во время проведения турнира «Русский вызов» Мария Касумова объявила о своей беременности.

Владимир Морозов в паре с Евгенией Тарасовой — двукратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион России, двукратный серебряный и единожды бронзовый призёр чемпионатов мира. На счету пары две серебряные олимпийские медали: в командном турнире на Играх в Пхёнчхане-2018 и в личном турнире в Пекине-2022.

Мария Касумова известна как хореограф, работавшая с Камилой Валиевой (до её перехода в группу Этери Тутберидзе) и Ксенией Синицыной, а также как постановщик ледовых шоу.