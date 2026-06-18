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«Надо в любом случае доказывать, что вы лучшие». Глейхенгауз — об участии в ОИ

«Надо в любом случае доказывать, что вы лучшие». Глейхенгауз — об участии в ОИ
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Российский хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз рассказал, как относится к участию российских спортсменов в Олимпийских играх в условиях санкций.

«Я пока за свою карьеру тренера прошёл две Олимпиады, сейчас вот эта [Олимпиада 2026 года] третья. И я, к сожалению, не застал ни флага, ни гимна. Всё это проходило уже в период разных санкций. И при этом не могу сказать, что это не принесло тех эмоций, которые ни с чем не сравнить. И в любом случае вся страна по возвращении вас чествует, знает и любит. Поэтому моё мнение всегда будет одно – надо в любом случае ехать и доказывать, что вы лучшие», – сказал Глейхенгауз в шоу «Метод Тутберидзе».

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