«В большой спорт попасть могут только избранные дети». Тутберидзе — о юных спортсменах

Заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе ответила на критику об отсутствии детства у юных спортсменов.

«Когда-то там я была маленькой, и меня мама водила каждый день на эту тренировку. Ты идёшь туда-сюда на тренировку, у тебя в пять утра подъём, ты возвращаешься и видишь, как на детской площадке дети качаются, визжат, играют, бегают. Мне в какой-то момент там хотелось оказаться.

Я говорила: «Мам, почему у меня этого нету?» Вот я не знаю, правильно ли это сравнить, но она сказала: «Этери, знаешь, вот есть собачки – дворняжки, которые просто бегают сами по себе, а есть собаки породистые, их водят на поводке. И вот ты породистая собака, ты не можешь бегать по двору, как дворняжка.

Смотрите, с детства что мы слышим: бедный ребенок, изнурительные тренировки, отсутствие детства. Это же отовсюду мы только и слышим, какие они бедные и несчастные дети.

А я с этим категорически не согласна. Я считаю, что заниматься фигурным катанием, художественной гимнастикой – заниматься профессионально, в большой спорт попасть, это могут только избранные дети. Избранные люди. Избранные сверху. И они должны себя чувствовать избранными», – сказала Тутберидзе в сериале «Метод Тутберидзе» на Okko.