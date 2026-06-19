Морозов заявил, что пара Ляшенко/Алексеенко будет соревноваться на взрослом уровне

Тренер по фигурному катанию Станислав Морозов, работающий со спортивными парами, рассказал, что образованная недавно пара Анны Ляшенко и Петра Алексеенко планирует участвовать в соревнованиях взрослого уровня.

Ранее стало известно, что Ляшенко покинула группу Юлии Липницкой и перешла в парное катание.

«Мы за три недели уже половину элементов выучили. На мой взгляд, [Анна] перспективная спортсменка. Подъёмы почти выучили, двойные выбросы она уже делает, две программы поставили за три недели. Аня быстро адаптировалась, хорошо общаемся. На контрольные прокаты их, скорее всего, не пустят, но будем заявлять их сразу на взрослые турниры», — приводит слова Морозова ТАСС.