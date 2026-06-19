Владимир Морозов и Мария Касумова узнали пол ребёнка на своей свадьбе

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Владимир Морозов и хореограф Мария Касумова узнали пол ребёнка, проведя на своей свадьбе гендер-пати. Выяснилось, что пара ждёт мальчика. Сама церемония бракосочетания состоялась вчера, 18 июня.

Напомним, Касумова рассказала Морозову о беременности в апреле во время шоу «Русский вызов». Ведущий мероприятия олимпийский чемпион Алексей Ягудин в прямом эфире передал фигуристу от возлюбленной детскую пинетку после выступления Морозова со своей партнёршей Евгенией Тарасовой.

Морозов и Тарасова — двукратные чемпионы Европы, трёхкратные чемпионы России. На счету пары две серебряные олимпийские медали: в командном турнире на Играх-2018 в Пхёнчхане и в личном турнире в Пекине-2022.